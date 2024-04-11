Клинские медики приняли участие в психологическом тренинге

Установлено, что люди, которые работают в сфере «помогающих профессий», склонны испытывать синдром профессионального выгорания. Они чувствуют усталость и теряют интерес к работе. В зоне риска работники сферы здравоохранения. Профилактические меры, ориентированные на борьбу со стрессом и выгоранием, оказывают положительное воздействие. Именно в этом и заключается актуальность проведенного психологического тренинга.

«Занятия с профессиональным психологом, помогают выявить признаки эмоционального выгорания, повышают психологическую компетентность медицинских работников, улучшают самочувствие специалистов, и, в результате, эффективность их труда и качество обслуживания пациентов значительно увеличиваются. На тренинге с медицинским психологом, мы разобрали связь психики и тела, прошли телесно-ориентированную практику из танцевальной терапии, научились суставной гимнастике и упражнениям на эмоциональное здоровье», — рассказала заведующий детской поликлиникой Клинской больницы Татьяна Иванюшенко.

Теперь нет сомнений, что клинские педиатры отдохнули и восстановились. Пациентам рекомендуют записаться на прием. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, по телефону единой регистратуры 122. Во-вторых, на региональном портале Госуслуг: http://uslugi.mosreg.ru/.