Клинские пожарные стали лучшими на соревнованиях по ликвидации ЧС при ДТП

Огнеборцы из городского округа Клин одержали победу на профессиональных состязаниях. Им удалось обойти более 20 команд в борьбе за титул победителей и показать высокий уровень подготовки.

Мероприятие для огнеборцев провели в Иваново. Во время соревнований командам давали разные задания, приближенные к реальным случаям. Более 20 команд продемонстрировали мастерство по деблокации и спасению людей в ДТП. Участники смогли показать свой уровень подготовки, а также обменяться ценным опытом с коллегами. Такие мероприятия помогают сделать работу подмосковных пожарных более эффективной.

ГУ МЧС России по Московской области отмечает, что в итоге была определена «Лучшая команда ЦФО по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2024 году». Ими стали огнеборцы из городского округа Клин.