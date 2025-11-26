Клинские волонтеры готовят к открытию 13-й пункт плетения сетей

В настоящее время в помещении, расположенном в центре города на улице Театральная, проходят ремонтные работы. Перечень задач определен: застелить линолеумом, отремонтировать полы, покрасить стены, предварительно зачистив их и загрунтовав. Планируется, что ремонт завершат до конца 2025 года. На данный момент в городском округе Клин функционирует 12 подобных пунктов.

«Интересно, что волонтеры сами своими руками делают ремонт в помещении. Спасибо большое Администрации городского округа Клин, что готовы нам предоставить строительные материалы. Надеемся, что в ближайшем будущем три рабочих станка в этом пункте, заработают и начнут приносить пользу нашим ребятам, кто сейчас в зоне СВО», — рассказала Наталья Кривоносова, начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью.

Клинские волонтеры активно оказывают помощь военнослужащим России: в нынешнем году в зону СВО сплели и отправили около 1,5 тыс. маскировочных сетей. С начала проведения спецоперации клинские волонтеры изготовили 3 тыс. сетей, которые были переданы своим адресатам. При плетении сетей волонтеры учитывают время года — для зимы и лета предусмотрены разные расцветки.