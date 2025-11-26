Клинские волонтеры усовершенствовали технологию изготовления плащей-маскировок

В подмосковном Клину на базе обычной автомастерской развернулось уникальное производство, где волонтеры создают тактическое снаряжение для участников специальной военной операции. В просторном подсобном помещении изготавливаются тактические носилки, так называемые пятиточечники (разгрузочные жилеты), шьются утепленные флисовые кофты, плетутся маскировочные сети и производятся антидроновые покрывала.

Добровольцы из Клина уже давно заслужили авторитет далеко за пределами своего городского округа. Как отмечается, бойцы СВО часто обращаются к ним напрямую, будучи уверенными, что вещи, созданные с особым старанием и заботой клинских мастериц, служат своеобразными оберегами. Недавно местные умельцы освоили и усовершенствовали сложную продукцию — плащи-невидимки, которые являются средством маскировки от тепловизоров.

Координатор отдела социального служения Клинского благочиния «Белый Ангел», Татьяна Светушкова, рассказала о переходе на новую технологию изготовления маскировочных плащей. Если раньше для тонких плащей использовали непромокаемую ткань, два слоя фольги и агротекстиль, то теперь разработана усовершенствованная модель.

«Делаем плащ-невидимку из подкладочного материала, фольги, толстого слоя синтепона, фольги. Получается такой слоеный пирог», — пояснила она.

Инновационность разработки была проверена практическим путем с применением тепловизора. Согласно результатам испытаний, модернизированные плащи способны сохранять тепло в три раза дольше по сравнению с предыдущими моделями. Дополнительным улучшением стала белая подкладка накидки, что делает ее идеально приспособленной для использования в зимних условиях.

Масштабы работы клинских волонтеров впечатляют: с 2023 года ими было изготовлено более тысячи тактических носилок, свыше пятисот пятиточечников и около четырех тысяч антидроновых покрывал. Эта деятельность продолжает оставаться важным каналом поставки необходимой экипировки для военнослужащих.