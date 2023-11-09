Клинский кукольный театр стал победителем на Всероссийском фестивале

Театр кукол «Буратино» подмосковного городского округа Клин, который работает на базе Дома Детского Творчества, стал победителем Девятого Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом».

Ребята из Клина представили спектакль «Куклы могут говорить о важном». Жюри признали этот спектакль лучшим среди кукольных постановок. Как отметила художественный руководитель театра Наталья Чиркина, им аплодировали стоя за реализацию задумки через кукольное представление. Жители Клина также смогут посмотреть этот спектакль в конце ноября в День Матери.

Теперь кукольный театр «Буратино» готовится выступить уже на Международном фестивале в Северной столице, в котором примут участие другие любительские театры. А в декабре театр подготовит отдельную программу для новогодней Елки Главы городского округа Клин для детей с особенностями здоровья.