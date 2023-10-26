Клинский МФЦ в этом году оказал уже почти 200 тысяч услуг
Фото: [пресс-служба администрации г.о Клин]
Многофункциональный центр в городском округе Клин за 9 месяцев 2023 года оказал жителям уже более 188 тысяч услуг. При этом более 25 тысяч из них были оказаны в электронном виде.
Как рассказала директор МФЦ ГО Клин Ирина Брусанова, в топ электронных услуг вошли: выписка из домовой книги, компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдача социальных карт жителя Московской области.
В бумажном виде было оказано более 163 тыс. различных услуг.
«Самыми популярными услугами в бумажном виде остаются услуги регистрационного учета объектов недвижимости, миграционный учет граждан, регистрация ЕСИА», — добавила Брусанова.
Стоит напомнить, что МАУ «МФЦ» ГО Клин работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Адрес центрального офиса: г. Клин, ул. Советская пл., д. 18а.