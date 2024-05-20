Клинский музей-заповедник им. П. И. Чайковского оказался одним из самых популярных музеев в России

Государственный мемориальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину попал в рейтинг самых посещаемых в стране музеев в 2023 году. Такие результаты опубликовала газета о культуре и искусстве The Art Newspaper Russia.

Более 80 российских музеев поучаствовали в исследовании, предоставив данные об индексе посещаемости и ответив на три ключевых вопроса. Спрашивали про следование тренду по переезду и ремонту, обновлению постоянных экспозиций и поступлениях в фонд. После получения ответов и анализа установили 50 музеев с наиболее высокой посещаемостью, куда и попал клинский музей-заповедник им. Чайковского.

По данным газеты, за 2023 год в клинском доме-музее побывали более 280 тыс. человек: это на 26% больше, чем годом ранее. Знаменитый русский композитор снимал этот дом в живописном месте в последние два года жизни, там почти не меняли бытовую обстановку. Здесь создавались некоторые шедевры мастера. Музыка продолжает царить в клинском музее и по сей день благодаря различным мероприятиям.

Лидером по посещаемости стал музей-заповедник «Петергоф», принявший за год более пяти миллионов человек. В десятки лучших также Казанский Кремль, Исаакиевский собор, Царское село, Эрмитаж, Русский музей, музей-заповедник «Царицыно», Третьяковская галерея и другие.

Авторы рейтинга отмечают, что посещаемость музеев в стране выросла благодаря росту популярности внутреннего туризма.