Клинский танцевальный коллектив для людей с особенностями здоровья вышел в финал всероссийского конкурса

Танцевальный коллектив «Солнце» из пансионата «Клинский» стал победителем областного этапа фестиваля-конкурса «Таланты без границ», который прошел в Коломне.

В этом творческом состязании принимают участие люди пожилого возраста и инвалиды, которые постоянно проживают в учреждениях социального обслуживания. В решающую стадию подмосковного этапа вышли девять коллективов. Клинчан жюри признало лауреатами в номинации «Оригинальный жанр. Лучшая творческая находка».

Хореографический коллектив «Солнце» создан по инициативе инструктора по ЛФК и массажиста пансионата Натальи Карповой. Танцами увлеклись 11 человек, пятеро из них инвалиды-колясочники. В этом году они разучили русский танец и танго. Администрация городского округа, все земляки желают «Солнцу» удачи в следующих конкурсах.