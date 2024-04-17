Клинский учебный театр ярко представил округ в Молодежном проекте «Театральный поединок» в Подмосковье

Творческие коллективы схлестнулись на импровизационных состязаниях на сцене в МБУ «Дворец культуры «Прогресс». В третьей игре приняли участие детский театр «Искра» из пгт Запрудня, и гости поселения — учебный театр «Балаганчик» г.о. Клин. Ребята из этих театров не первый раз участвуют в Молодежном проекте, где соревнуются в актерском мастерстве и делятся опытом. Благодаря этому матч получился игрой равных участников.

Коллективы из Клина и Запрудни достойно показали свои навыки. Оценили их высокую подготовку и мастерство импровизации. Все мероприятие их шумно поддерживал зрительный зал, который оказался очень активным. Публика с интересом участвовала в игре, а также наперебой задавала импровизационные задания.

Тренинг и игру провел опытный актер, режиссер и педагог по актерской импровизации во ВГИКе Максим Драченин. Он же является автором и руководителем Всероссийского Молодежного проекта «Театральный поединок».

Среди судей были опытные актеры и педагоги, а также именитые культурные деятели: магистр театрального искусства Анастасия Калинина, директор Всероссийского Молодежного проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин, а также тренер по актерской импровизации Дмитрий Бероев.

«Большое спасибо организаторам проекта и всей команде губернатора нашей Московской области, потому что молодёжь – наше будущее. Это великолепный проект, смотрю его в третий раз и не перестаю восхищаться!», - выступила после игр директор Дворца Культуры «Прогресс», депутат Совета депутатов Елена Владимировна Полякова.

Команда организаторов Молодежного проекта поблагодарила Елену Полякову, администрацию Талдомского округа и руководство Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Прогресс» за возможность провести яркое театральное состязание.