Клинский ветеран создает программу реабилитации для бойцов СВО

Бывший военный разведчик из подмосковного Клина Тимур Габидов, участник региональной программы «Герои Подмосковья», разрабатывает собственную систему реабилитации для ветеранов спецоперации. Доброволец, проведший два года в зоне боевых действий и получивший ранение в 2024 году, использует личный опыт для помощи другим бойцам в адаптации к мирной жизни.

После демобилизации и прохождения реабилитации Габидов обратился в Клинское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где ему оперативно предоставили куратора. По словам ветерана, его буквально «вели за руку»: это была неоценимая помощь. При содействии организации он прошел переподготовку в рамках программы «Герои Подмосковья» и получил должность в службе безопасности администрации городского округа Клин.

«Большое значение при первичной социализации, конечно, имеет семья. Меня очень поддерживали жена, отец, сестра. Я многое понял. И теперь готов сам объезжать семьи наших ветеранов, рассказывать их родным и близким, как помочь ребятам. Надеюсь, наша программа станет лучшей в округе по реабилитации и социализации ребят с СВО», — поделился Тимур Габидов.

Сейчас Габидов активно участвует в программе «Защитник ЗЕТ» и разрабатывает проект по социальной адаптации военнослужащих. Основой его методики стала роль семьи в процессе реабилитации. По словам ветерана, программа направлена на создание комплексной системы поддержки как для самих бойцов, так и для их окружения.

Габидов также отметил существующие меры государственной поддержки: регулярные предложения о санаторно-курортном лечении, летние путевки для детей в оздоровительные лагеря и льготное лекарственное обеспечение.

Вся информация о полагающихся льготах доступна через Клинское отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое продолжает сопровождать бывших военнослужащих на всех этапах их интеграции в гражданскую жизнь.