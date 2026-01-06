Ключ к возвращению в строй: главный онколог назвал новую философию борьбы с раком

Фото: [ Кабинет узи в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил о высоких показателях реабилитации пациентов с раком молочной железы. Согласно его данным, от 60% до 80% пациентов, у которых заболевание было выявлено на ранней стадии, возвращаются к привычной трудовой и повседневной деятельности в течение одного-двух лет после лечения. По другим онкологическим заболеваниям показатели полной реабилитации пока ниже, однако тенденция является положительной, сообщает ТАСС .

Каприн подчеркнул, что онкологическая реабилитация в России перешла из разряда вспомогательных в ключевые компоненты лечения. После 2021 года в профессиональном сообществе произошел пересмотр подхода: реабилитационные методики стали полноценной частью клинической практики, нацеленной на возвращение пациента к полноценной жизни.

Эффективность реабилитационных программ, как отметил онколог, носит строго индивидуальный характер. На результат влияет комплекс факторов, включая локализацию и стадию опухоли, объем проведенного лечения, возраст и сопутствующие заболевания пациента, а также качество самой реабилитационной программы.

