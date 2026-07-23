Ключи в обмен на миллионы: как застройщик ПИК пытается лишить дольщиков ₽3,8 млн неустойки

Покупатели квартир у застройщика ПИК пожаловались в редакцию « Абзаца » на то, что при получении ключей их вынуждают подписывать дополнительное соглашение. По словам дольщиков, документ фактически означает добровольный отказ от компенсации за задержку сдачи дома в эксплуатацию.

При стоимости жилья в ₽20 млн и переносе сроков ввода на полгода неустойка может составить около ₽3,8 млн — именно такую сумму граждане рискуют потерять, поставив подпись.

Юрист Илья Русяев в беседе с изданием объяснил, что увязка передачи ключей с обязательным подписанием дополнительных бумаг прямо запрещена законом. Когда менеджер уверяет, что без этого документа квартиру не получить, речь идет о нарушении.

При этом даже подписанное по неосторожности соглашение, лишающее дольщика выплат, можно отменить. Эксперт сослался на статью 16 Закона о защите прав потребителей: она признает ничтожными любые условия, ухудшающие положение гражданина по сравнению с законодательством. Отказ от прав сам по себе эти права не прекращает, а значит, вписанный в соглашение отказ от неустойки юридической силы не имеет. Дольщик вправе ссылаться на его ничтожность сразу, без отдельного иска о признании сделки недействительной.