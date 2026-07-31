Шеф-повар Григорий Малышев в беседе с « Абзацем » рассказал, что запекание и подсушивание в духовке лучше всего раскрывают вкус клюквы. По его словам, при термической обработке естественный вкус ягоды концентрируется, а высокая кислинка и полезные микроэлементы превращают ее в идеальную основу для блюд.

Эксперт пояснил, что высокие температуры кардинально меняют структуру сочных плодов, создавая эффект выпаривания лишней влаги, и вкус становится значительно мощнее, образуя густой сироп даже без добавления сахара. Запеченная клюква является универсальным кулинарным компонентом и одинаково хорошо проявляет себя как в мясных соусах, так и в праздничной выпечке.

Малышев добавил, что клюква — настоящий кладезь витаминов с огромным количеством витамина C, а благодаря природной кислинке она прекрасно подходит для маринадов и соусов. При нагревании ягода сама дает сок, который можно довести до вкуса сахаром, медом, корицей или бадьяном. Такой соус идеально сочетается с жирным мясом и рыбой, а сама ягода хороша везде: от соусов к горячим блюдам до добавления в куличи и пасхи.