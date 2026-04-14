Клоны админов и липовые экскурсии: как мошенники воруют отпуск у жителей Читы и Забайкалья

Мэрия Читы совместно с региональным отделением Банка России выступила с экстренным предостережением к забайкальцам, планирующим отдых за рубежом. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, злоумышленники освоили новую схему обмана, проникая в туристические сообщества в мессенджерах и социальных сетях, где предлагают доверчивым путешественникам экскурсии, трансфер, аренду жилья или обмен валюты.

Аферисты действуют дерзко и изобретательно: они публикуют заманчивые объявления прямо в чатах либо атакуют участников через личные сообщения. Для убедительности мошенники нередко создают точные копии аккаунтов администраторов популярных каналов и известных сервисов, например по прокату автомобилей, и ведут переписку от их имени.

Главная уловка, на которую попадаются жертвы, — обещание самых выгодных условий и возможность рассчитаться в рублях переводом на российскую карту или через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Заместитель управляющего Отделением Чита Банка России Константин Лысенко пояснил, что такие транзакции проводятся мгновенно и не подлежат отмене, а найти преступников, орудующих за границей, практически невозможно.

Эксперт дал несколько практических рекомендаций, как не омрачить долгожданный отпуск. Экскурсии безопаснее бронировать через проверенные онлайн-сервисы или у представителя своего туроператора, избегая контактов с уличными агентами. Для обмена валюты следует обращаться к отельному гиду либо в официальные пункты обмена в людных туристических местах или отделениях местных банков. В поездку рекомендуется брать с собой запас наличной валюты, чтобы иметь финансовую подушку на случай непредвиденных расходов. Также стоит заранее уточнить, принимаются ли в стране российские карты и каких платежных систем, а при необходимости снятия наличных использовать только банкоматы, установленные в офисах банков, крупных торговых центрах или отелях, где риск столкнуться со скимминговым оборудованием минимален.