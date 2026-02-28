Клопы в панике бегут от воды: ученые наконец поняли почему

Американские энтомологи установили, что постельные клопы испытывают сильное отвращение к влажным поверхностям. Это открытие объясняется особенностями их дыхательной системы и заставляет пересмотреть эффективность жидких инсектицидов, пишет Science XXI.

Американские исследователи в ходе экспериментов обнаружили необычную особенность поведения постельных клопов: эти насекомые активно избегают контакта с мокрыми участками. Данная реакция оказалась характерна для всех особей независимо от пола и возраста, что может кардинально изменить существующие методы борьбы с паразитами, сообщает Science XXI.

Эти насекомые доставляют серьезные неудобства людям, а также селятся в гнездах птиц и норах грызунов. Питаясь кровью, они оставляют болезненные укусы. Уничтожить клопа механическим путем сложно из-за его гибкого и уплощенного тела, устойчивого к сдавливанию. Борьба с ними осложняется их скрытностью и подвижностью, а среди основных методов применяются термическая обработка, вымораживание и химикаты.

В ходе экспериментов ученые зафиксировали, что, ощутив приближение влаги, клоп моментально меняет траекторию и стремится покинуть опасную зону. При этом скорость его отступления превышает обычную скорость передвижения на 38%. Молодые особи (нимфы) демонстрируют еще большую осторожность: они разворачиваются обратно на расстоянии, которое на 60% превышает дистанцию реагирования взрослых сородичей.

Энтомологи связывают такое поведение с анатомическим строением вредителей. У них нет легких, а дыхание осуществляется через трахеи, которые открываются наружу мельчайшими отверстиями (дыхальцами) по бокам брюшка. Попадание жидкости грозит закупоркой этих отверстий, перекрывая доступ кислорода.

Профессор энтомологии Донг-Хван Чоэ пояснил, что вода обладает высоким сцеплением с поверхностью тела насекомого, что делает ее крайне опасной для клопа. Поэтому, по словам ученого, неудивительно, что в ходе эволюции у паразитов выработалась стойкая неприязнь к влаге.