«Клоун-националист»: имя Жириновского нашли в архивах педофила Эпштейна 5 раз

В опубликованных на сайте Министерства юстиции США материалах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, обнаружено упоминание имени российского политика Владимира Жириновского. Фамилия основателя ЛДПР встречается в документах пять раз, пишет Лента.ру.

Согласно данным, имя Жириновского фигурирует в двух аналитических статьях, которые были включены в архив: в публикациях американского журнала Foreign Affairs и британского издания The Economist за 2011 и 2012 годы. В текстах этих статей, посвященных российской политике, Жириновский упоминается как политик, противостоящий лидеру КПРФ Геннадию Зюганова. В одном из фрагментов его даже называют «клоуном-националистом».

На сайте Минюста США не приводится пояснений, почему именно эти статьи оказались в деле.

