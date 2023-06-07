Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях продолжает нагнетать обстановку и обвинять Россию во всех бедах его государства.

По словам политика, разрушение одного из крупнейших водоемов Украины было «преднамеренным», а Россия – «угроза всему миру». Пользователи в комментариях не разделяют точку зрения украинского лидера. Комментаторы уверены, что Владимир Зеленский в очередной раз подверг своих людей опасности и продолжает настаивать, что «это сделали русские».

«Дело обычное, разрушил свою инфраструктуру и настаивает, что это сделали русские»; «Ответьте на один вопрос. Зачем России рисковать перекрытием поступления пресной воды в Крым, взорвав дамбу?»; «Если бы Россия хотела затопить Херсон, почему бы просто не открыть шлюзы?» – пишут пользователи.

В комментариях также подчеркнули, что большая часть мира на сегодняшний день поддерживает Россию в борьбе против «западного империализма», а сам Зеленский обещал своему народу, что будет поддерживать мир, но не сдержал слово.

«Вы сказали народу Украины, что хотите мир и никаких конфликтов в 2019 году. Народ поверил вам и проголосовал за это. Затем вы решили солгать – пойти на конфликт и оффшорные платежи. Теперь клоун всегда грустный, злой, безумный. Истина будет доступна в ближайшее время», – отмечают европейцы.

Ранее европейцы резко ответили Зеленскому на последнее заявление.