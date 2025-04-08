Клубничное производство в Щелково вырастет в 12 раз благодаря государственной поддержке

Благодаря полученному гранту в размере 29,8 млн рублей, крестьянское хозяйство «Ягодная долина» из Щелковского городского округа планирует увеличить объем производства клубники в 12 раз.

Средства были предоставлены в рамках программы поддержки семейных ферм для реализации проекта по строительству тепличного комплекса площадью 1,25 га, предназначенного для выращивания ремонтантной земляники.

Выбор ремонтантных сортов обусловлен их устойчивостью к болезням, морозостойкостью, высокой урожайностью (до 2-3 урожаев за сезон) и скоростью созревания ягод. В настоящее время строительные работы в самом разгаре, и хозяйство уже инвестировало 34 млн рублей в приобретение теплиц и необходимого оборудования. В результате реализации проекта ожидается увеличение годового производства клубники с 5 до 60 тонн.

Московские фермерские хозяйства, соответствующие определенным критериям (регистрация в Подмосковье, более 12 месяцев деятельности, отсутствие нарушений условий ранее предоставленной поддержки), могут претендовать на получение грантов и субсидий. Подробную информацию о требованиях и доступных мерах поддержки можно найти на портале «Календарь мер поддержки».