КНДР пустят на Совбез ООН после запуска ракеты

После тестового запуска последней ракеты КНДР разрешили выступить на Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости .

Впервые за десять лет 13 июля Северная Корея выступит на Совбезе ООН. О срочном заседании ранее сообщали и власти Великобритании. Причиной заседания станет произошедший накануне запуск ракеты Северной Кореей. О запуске страной уже двенадцатой, предположительно, баллистической ракеты с начала года сообщили в Токио.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Северная Корея произвела 12 июля, направив ее в сторону Восточного моря. Испытания вызвали беспокойство, так как накануне Северная Корея заявила, что засекла самолеты-разведчики США в своем воздушном пространстве, и пообещала принять ответные меры.