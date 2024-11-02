Книга о коломенском храме стала одной из лучших работ на международном конкурсе

Лауреаты XIX открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» получили дипломы за участие и успешное представление своих работ в разных номинациях. Награды вручили и авторам из подмосковного округа, которые выступали с книгой «Храм Вознесения Господня в Коломне: страницы истории».

Насыщенная и полная многовековой историей книга про храм в Коломне стала лауреатом III степени в номинации «Лучшее справочное и краеведческое издание». Выпустить материал получилось благодаря издательскому дому «Лига» и, конечно, ее талантливым авторам.

Подготовкой, написанием и включением фактов занимались кандидат исторических наук Евгений Ломако, Вадим Кириченко и настоятель Вознесенского храма отец Иоанн Парфенов. Все они в торжественной обстановке были удостоены дипломов лауреатов конкурса, за старания и успешную подачу материала.

Конкурс «Просвещение через книгу» проводится при поддержке епископа РПЦ и при участии Минцифры РФ. В 2024 году мероприятие объединило участников из российских регионов, Узбекистана, Белоруссии, Польши и Эстонии.