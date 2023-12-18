Книги Акунина* исчезли из магазинов Москвы после получения статуса экстремиста

В сетевых и независимых книжных магазинах столице не нашли книг писателя Бориса Акунина*.

«Газета.ру» проверила книжные Москвы и онлайн-площадки на наличие книг Акунина*. Оказалось, что во многих местах уже отсутствуют работы автора, а некоторые сети давно перестали их продавать.

«Изданий Акунина у нас давно нет в продаже», — сообщили журналистам в «Фаланстере».

Отсутствует ассортимент автора в магазинах «Лабиринт», «Республика» и «Москва». На многих маркетплейсах пока продают издания Акунина*.

Напомним, что 15 декабря издательство АСТ объявило о прекращении выпуска творчества Бориса Акунина* (Чхартишвили*). Это объяснили его позицией по СВО, которую писатель озвучил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

*Борис Акунин был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года.