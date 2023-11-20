Книги из Фонда изучения наследия Петра Столыпина переехали в библиотеку Красногорского филиала РАНХиГС

Уникальные тексты получили студенты Московского областного филиала академии РАНХиГС. Старинные книги им передал депутат Московской областной Думы Роман Володин. Теперь ребята смогут изучать историю по источникам, которые точно трудно подвергать сомнению.

Петр Столыпин – известный при Николае II реформатор и основоположник многих важных перемен. Кстати, его опыт и сегодня востребован. Многие уверены, в том числе и Роман Володин, что если бы Петр Столыпин остался жив, то история России развивалась совершенно бы иначе.