Книжная выставка «Наши земляки – герои» прошла в Универсальной библиотеке города Фрязино

«Наши земляки – герои» — выставка о героях из городского округа Фрязино, которая познакомила посетителей со значимыми достижениями земляков времен ВОВ и их биографией.

Познавательное событие состоялось 7 сентября в Универсальной библиотеке города.

Труженики тыла Фрязина не забыты: книжная выставка напомнила, как активно жители помогали фронту и округу своим упорным трудом, решали самые сложные производственные задачи и никогда не оставались в стороне от Родины в ее самые трудные времена.

Выставка «Наши земляки – герои» стала отличной возможностью узнать больше о земляках, чей пример самоотверженности, верности и усердия вдохновляет новое поколение на подвиги и добрые дела.