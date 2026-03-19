«Кнопка "стоп" для нейросети». Россиянам дадут право на обжалование решений, принятых ИИ

В России разрабатывается нормативная база, регулирующая ответственность за применение искусственного интеллекта. Согласно тексту документа, опубликованного для публичных консультаций в среду, у граждан появляется законный механизм защиты от последствий работы нейросетей.

«Гражданин имеет право на компенсацию вреда, причиненного неправомерным использованием технологий искусственного интеллекта, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации», — уточняется в проекте.

Законопроект вводит четкие правила информирования. Если бизнес использует ИИ при продаже товаров или оказании услуг, клиент должен быть поставлен в известность об этом факте. Особое внимание уделяется ситуациям, когда алгоритмы принимают решения, напрямую влияющие на права и свободы человека: в таких случаях обязательное уведомление гражданина является непременным условием.

Кроме того, предусмотрены случаи (перечень которых определит правительство), когда у человека есть право на «человеческий» формат обслуживания. Организации будут обязаны предоставить альтернативу тем клиентам, которые не хотят, чтобы в отношении них применялись автоматизированные системы.

В законопроекте также прописана процедура для взаимодействия с госструктурами. Для граждан предусматривается возможность досудебного обжалования решений и действий, которые были вынесены или совершены с использованием технологий ИИ федеральными органами власти, региональными администрациями и компаниями с госучастием.

