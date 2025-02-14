Кочевница из ЯНАО потеряла на «инвестициях» свыше миллиона рублей

Жительница Байдарацкой тундры захотела заработать на инвестициях, но нарвалась на аферистов и лишилась более миллиона рублей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление МВД по региону.

Северянка 55 лет наткнулась на рекламу о заработке на инвестициях и решила рискнуть. Она связалась с незнакомцами, которые убедили ее включить демонстрацию экрана и дали другие инструкции. Женщина переводила деньги на реквизиты в надежде заработать, но в итоге лишилась более миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Аферистов разыскивают.

Ранее сообщалось, что аферисты вывезли женщину из Тольятти и похитили более 120 млн рублей.