Код из бездны: легендарная «Радиостанция Судного дня» двое суток подряд пугает мир шифрами

Секретная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», резко активизировала свое вещание. Слушатели по всему миру пытаются расшифровать новые загадочные слова, прозвучавшие в эфире. Об этом пишет Газета.ру.

Новые таинственные радиограммы в вечернем эфире

Знаменитая отечественная коротковолновая частота УВБ-76, получившая в массовой культуре неофициальное название «Радиостанция Судного дня», привлекла внимание исследователей выходом в эфир второй день подряд. Информационные сводки с результатами радиоперехвата были опубликованы в профильном тематическом сообществе в мессенджере Telegram.

Очередная зашифрованная буквенно-цифровая анаграмма была зафиксирована в вечернее время — ровно в 18:33. Голос диктора озвучил в радиоэфире кодовую комбинацию, состоящую из набора цифр и двух вымышленных абсурдных слов — «сказопат» и «снопотюль». В стандартном режиме функционирования данная радиостанция круглосуточно транслирует монотонный жужжащий акустический сигнал, за что в среде радиолюбителей ее традиционно именуют «Жужжалкой». Этот фоновый шум лишь изредка прерывается живым голосом для трансляции уникальных закодированных посланий.

Хронология аномальной активности радиочастоты

Нынешнему выходу в эфир предшествовал всплеск активности, зафиксированный 21 мая. В те сутки дежурные наблюдатели насчитали сразу 6 полноценных голосовых сообщений. Стартовый радиосигнал с кодовым словом «жестокаин» прозвучал ранним утром, в 7:09. Спустя два часа, в 9:10, оператор радиостанции передал в эфир еще три необычные лексемы: «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал». Финальный сеанс связи состоялся в 11:03, когда на частоте отчетливо прозвучали финальные кодовые маркеры «королевна», «капосук» и «братошик».

Статистика вещания в текущем году

Специалисты, ведущие непрерывный мониторинг частоты УВБ-76, отмечают устойчивый рост интенсивности работы секретного передатчика с начала 2026 года по сравнению с аналогичными прошлогодними периодами. Согласно архивным данным наблюдений, только за временной промежуток с 1 января по 15 марта текущего года станция выдала в эфир 106 шифрованных радиограмм. Для сравнения: за весь первый квартал 2025 года количество подобных экстренных включений с передачей текстовых кодов составило лишь 99 единиц. Назначение и истинные владельцы передающего центра до сих пор остаются предметом споров.