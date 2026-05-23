Забытый номер: хакер скупил старые SIM-карты и тайно набрал рассрочек на маркетплейсах

В Пензенской области раскрыта дерзкая схема серийного взлома личных кабинетов интернет-магазинов. Рязанский программист скупал в даркнете чужие телефонные номера и заказывал дорогие товары за счет ничего не подозревающих граждан, пишет Газета.ру.

Суть криминальной схемы с перепроданными номерами

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации пресекли деятельность злоумышленника, который наладил систему незаконного обогащения через популярные торговые онлайн-площадки. Официальный ведомственный ресурс «МВД Медиа» сообщает, что в центре расследования оказался 20-летний житель Рязани. Юноша специализировался на дистанционном хищении денежных средств у жителей Пензенской области.

Технология преступления строилась на невнимательности пользователей сотовой связи. Нарушитель приобретал на закрытых теневых интернет-форумах бывшие в употреблении SIM-карты. Прежние хозяева этих телефонных номеров при смене оператора или отказе от тарифа забывали отвязать свои цифровые профили от коммерческих онлайн-сервисов. Заполучив контроль над номерами, хакер беспрепятственно заходил в чужие личные кабинеты на маркетплейсах. Там он авторизовывался и заказывал дорогостоящую электронику и вещи в рассрочку, причем все обязательные платежи автоматически списывались с привязанных банковских счетов реальных владельцев.

Способ сбыта краденого и объемы ущерба

Для оперативного обналичивания активов подозреваемый организовал дистанционную продажу нелегально полученных посылок. Он публиковал объявления в популярных мессенджерах, предлагая дефицитные товары с существенным дисконтом. После получения оплаты от случайных покупателей рязанец просто пересылал им штрихкоды и QR-коды для бесплатного забора отправлений из пунктов выдачи заказов. Когда доступный лимит заемных средств на взломанной учетной записи исчерпывался, использованный сотовый номер повторно выставлялся на продажу в даркнете.

На текущий момент следственные органы документально подтвердили причастность фигуранта к трем фактам противоправных действий. Суммарный финансовый ущерб для пострадавших жителей Пензы составил порядка 150 000 рублей. Параллельно оперативники выяснили, что молодой человек подрабатывал массовой генерацией и последующей продажей фейковых аккаунтов для социальных сетей.

Результаты обысков и статьи обвинения

В ходе проведения обыска по месту проживания фигуранта в Рязани сотрудники полиции обнаружили и изъяли мощную компьютерную технику, 7 мобильных терминалов, банковские карты и порядка 100 целевых SIM-карт различных операторов связи.

В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел. Ему инкриминируют кражу, неправомерный доступ к конфиденциальной компьютерной информации, а также грубое нарушение правил эксплуатации систем хранения данных. Суд избрал для хакера меру пресечения в виде заключения под стражу.