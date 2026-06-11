В разгар сдачи Единого государственного экзамена мошенники активно используют страх и неуверенность выпускников и их родителей. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. По его словам, главная и самая распространенная схема обмана — продажа якобы настоящих ответов на ЕГЭ.

Жертва переводит деньги, после чего-либо получает старые или случайные задания, либо не получает вообще ничего. Другой популярный метод — фишинговые сайты. Под видом оплаты ответов злоумышленники просят авторизоваться через «Госуслуги». Человек вводит логин, пароль и код из СМС, тем самым передавая мошенникам полный доступ к своему аккаунту. Дальше учетную запись могут использовать для оформления кредитов, получения справок или других мошеннических атак.

Еще один метод — звонки и сообщения от имени школы или регионального центра обработки информации. Человеку сообщают о якобы техническом сбое или необходимости подтвердить участие в экзамене, чтобы вынудить назвать код из СМС или перейти по ссылке на подделку под официальный портал. После объявления результатов мошенники звонят и предлагают за деньги исправить баллы через знакомых в комиссии. Эксперт предупредил, что это обман — изменить официальный результат можно только через апелляцию.

Встречаются также фальшивые объявления об индивидуальной подготовке от якобы известных репетиторов или членов экзаменационных комиссий. Человек вносит предоплату за курс и больше не видит продавца.

Щербаков подчеркнул, что с точки зрения кибербезопасности все эти схемы объединяет одна цель — получить доступ к деньгам или данным через манипуляцию доверием и стрессом. Никаких реальных утечек вариантов ЕГЭ до экзамена не существует — технологически это исключено процедурой печати материалов прямо в аудитории.

Эксперт напомнил: никто не может продать реальные ответы до экзамена. Любое предложение о покупке ответов, доступа к личным кабинетам или исправлении баллов за деньги — это мошенничество. Он призвал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводить данные «Госуслуг» на незнакомых сайтах и не сообщать коды из СМС даже тем, кто представился сотрудником школы. Если звонят с такой просьбой, нужно прекратить разговор и связаться с учебным заведением по официальному номеру. Все официальные действия с результатами ЕГЭ выполняются только через портал «Госуслуги» и региональные центры обработки информации — без посредников и дополнительной платы.