Кофе и кости: ученые выяснили, сколько можно пить без вреда для скелета, а когда начинаются проблемы

Ученые из Медицинского университета Силезии выяснили, что влияние кофеина на здоровье костей зависит от дозы. Их работа опубликована в журнале Nutrients . Исследователи проанализировали 53 экспериментальные работы о воздействии кофеина на костную ткань, включая опыты на животных и клеточные исследования.

Оказалось, что эффект кофеина не является однозначно вредным или полезным. Низкие и умеренные дозы обычно не вредили костям, а в некоторых условиях даже проявляли защитный эффект. Например, в моделях дефицита эстрогенов, связанного с риском остеопороза после менопаузы, умеренное потребление кофеина иногда улучшало минерализацию и прочность костей.

Однако высокие дозы кофеина ученые связали с нарушением развития костной ткани, снижением минерализации, усилением потери костной массы и ухудшением заживления костей. В клеточных экспериментах высокие концентрации также снижали жизнеспособность клеток и мешали процессам формирования костной ткани.

Авторы подчеркнули, что умеренное потребление кофеина безопасно для костей у здоровых взрослых, однако чрезмерное и длительное употребление может быть неблагоприятным, особенно при наличии других факторов риска остеопороза.