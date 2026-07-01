Знаменитый спортсмен Александр Зарубин помог собрать тонны помощи в зону СВО

Победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин помог собрать тонны помощи в зону СВО. Об этом сообщили в подмосковном отделении партии.

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам — уроженец Краснознаменска. Вместе с волонтерами и Ассоциацией ветеранов СВО в Клину он помог собрать более 4 тонн гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. Груз направляется на Сватовское и Купянское направления, а также в приграничные регионы.

Зарубин постоянно работает с волонтерами. В составе гуманитарных миссий он сопровождает грузы, посещает детские дома и дома малютки. Он уже побывал в Донецкой и Луганской народных республиках, Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях. Также Зарубин регулярно встречается со спортсменами и проводит открытые тренировки.

«Если возникает какой-то вопрос — сразу откликается. Это дорогого стоит в наше непростое время. И выкладывается максимально: помогает собирать нужное строго по спискам — форму, стройматериалы, прицелы ночного видения, квадрокоптеры и многое другое», — рассказал о нем руководитель Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Филиппов.

Весной Зарубин стал победителем предварительного голосования «Единой России». Он планирует баллотироваться в Мособлдуму.