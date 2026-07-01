Ночной луч: в Подмосковье испытали квантовое оружие против болезней растений

Федеральный исследовательский центр имени Лорха представил технологию, которая может кардинально изменить подход к защите растений. Речь идет о мобильной квантовой установке, которая крепится на трактор и уничтожает возбудителей болезней с помощью ультрафиолета, полностью исключая применение химикатов, передает REGIONS .

Инновация люберецких ученых выглядит как легкая навесная конструкция, но эффект от нее сопоставим с мощной агрохимией. Принцип действия ионно-фотонного дезинфектора прост: лучи убивают патогенные микроорганизмы, не оставляя в почве и плодах вредных соединений.

Главное условие эффективности — строгий временной регламент. Проводить облучение разрешено исключительно в темное время суток, причем закончить все процедуры необходимо минимум за четыре часа до рассвета. В центре Лорха пояснили: дневной свет запускает у поврежденных бактерий механизм фотореактивации, и они восстанавливают свои ДНК. Ночная обработка не оставляет им такого шанса.

Долгое время подобные установки были привязаны к стационарным источникам питания, что делало их бесполезными в динамичной полевой работе. Решить проблему помогли современные мобильные энергосистемы. Теперь компактный бытовой генератор, размещенный прямо на тракторе, обеспечивает оборудование необходимой мощностью во время движения по междурядьям — будь то зерновые или фруктовые сады.

Технология уже доказала свою состоятельность на практике. Последние два года опытный образец работал на соевых полях в Благовещенске и показал результаты, не уступающие эталонной химической защите. Сейчас эксперимент перешел на новый этап: ученые тестируют установку на картофеле, подбирая оптимальную скорость агрегата и дозировки облучения. Если настройки подтвердятся, сельское хозяйство получит реальный шанс на масштабный переход к экологичным стандартам без потери урожайности.

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