«Отошел от сына и не вернулся»: в Оке, предварительно, нашли тело звезды «Бригады» Александра Высоковского

Артист, прославившийся ролью Максима Карельского в культовом сериале «Бригада», пропал на рыбалке. Супруга актера заявила, что он отправился на водоем в Подмосковье вместе с сыном, но в какой-то момент отошел от него и не вернулся. Семья начала поиски с МЧС и полицией, но безрезультатно, после чего обратилась за помощью к волонтерам и спасателям.

Поиски длились трое суток. Жена Высоковского Лилия просила добровольцев с моторными лодками присоединиться к поискам. Водолазы обследовали акваторию реки в районе, где предположительно находился актер. По данным источника, тело артиста было обнаружено в том же месте, где он исчез. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб российский актер, сыгравший в «Склифосовском», Евгений Дербышев.