Иноагент Смольянинов, приговоренный к восьми годам колонии, стал гражданином Израиля

Российский актер Артур Смольянинов*, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии общего режима, получил гражданство Израиля, сообщает MK.RU со ссылкой на его интервью YouTube-каналу «Шенкин 40».

По словам артиста, израильский паспорт он получил несколько недель назад. Подробности процедуры актер раскрывать не стал, но поприветствовал аудиторию на иврите фразой: «Добро пожаловать домой».

Смольянинов стал одним из первых российских артистов, открыто раскритиковавших проведение специальной военной операции (СВО). В своих публичных высказываниях он допустил резкие заявления в адрес России, в том числе желал стране «превратиться в радиоактивный пепел».

В январе 2023 года Министерство юстиции РФ внесло его в реестр иностранных агентов, а Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов.

В апреле 2026 года Басманный районный суд Москвы заочно признал Смольянинова виновным по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Следственный комитет России (СКР) также объявил Смольянинова в международный розыск.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн** избавился от имени Алишер и прошел еврейские обряды.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Минюстом РФ признан иностранным агентом.