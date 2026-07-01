Подмосковные тхэквондисты завоевали шесть наград на Кубке России в Набережных Челнах

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин, который прошел с 27 по 29 июня в Набережных Челнах (Республика Татарстан), — две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, София Мотлох (СШОР «Металлист», Королев) одержала победу в весовой категории до 62 кг, Ксения Здор (СШОР «Металлист», Королев) — в весовой категории до 57 кг. Егор Шефатов (УОР № 1, Краснознаменск) стал серебряным призером в своем весе среди мужчин, Ирина Карепова (УОР № 1, Краснознаменск) и Елизавета Кадымова (Федерация тхэквондо ВТФ, Королев) — среди женщин. Софья Соловьева (УОР № 1, Краснознаменск) заняла третье место.

В общей сложности участниками состязаний стали более 300 спортсменов из 36 регионов страны, они стали ключевым этапом отбора в национальную сборную России. Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России».

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