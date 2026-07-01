Первый и последний этаж: где искать выгоду при покупке квартиры в 2026 году

Выбор этажа при покупке квартиры давно перестал быть вопросом одного лишь вкуса — сегодня это стратегическое решение, влияющее на бюджет, комфорт и даже инвестиционный потенциал жилья. Стереотипы о том, что первый и последний этажи — худший вариант, постепенно уходят в прошлое. Об этом REGIONS рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, развенчавший популярные мифы и указавший на скрытые возможности таких квартир.

Первый этаж: удобства и риски

Квартиры в самом низу дома имеют свои плюсы, отметил Дмитрий Бондарь. Жильцам не страшны поломки лифта, заносить тяжелые вещи легче, а отсутствие соседей снизу избавляет от риска затоплений и судебных разбирательств по 1064 статье ГК РФ. Главный бонус, по словам эксперта, — возможность перевести помещение в нежилой фонд под магазин или офис, что для инвесторов серьезно повышает стоимость объекта.

Но минусов тоже хватает, предупредил спикер. Уличный шум, необходимость прятаться от чужих взглядов за шторами, сырость и запахи из подвала — типичные проблемы. Управляющие компании обязаны содержать подвалы в порядке согласно Постановлению № 491, однако на практике, как заметил Бондарь, это случается не всегда. Кроме того, риск проникновения через окно выше, поэтому жильцам приходится тратиться на сигнализацию и усиленные стеклопакеты, добавил он.

Последний этаж: тишина и сюрпризы от кровли

Верхний уровень привлекает тишиной — сверху никто не топает и не передвигает мебель, обратил внимание эксперт. Пыли и выхлопных газов сюда долетает меньше, солнечного света — больше, а панорамные виды из окон становятся главным достоинством жилья.

Однако кровля — общедомовое имущество, и при протечках основной удар принимает на себя именно верхний этаж, подчеркнул Бондарь. Добиваться ремонта от управляющей компании, по его словам, бывает непросто. В старых домах с нижней разводкой инженерных систем вода и тепло доходят до верха уже остывшими — в новостройках эту проблему решают за счет верхней разводки, пояснил он. И если в высотке отключат лифты, подъем пешком станет серьезным испытанием, добавил спикер.

Как этаж влияет на цену квартиры

По словам Дмитрия Бондаря, ценообразование на рынке недвижимости кардинально отличается в старом фонде и в современных новостройках.

В старом жилом фонде расклад выглядит так:

первый этаж — самый дешевый, скидка достигает 15–20% из-за страха перед протечками и коммунальными проблемами;

последний этаж — тоже уступает в цене средним вариантам примерно на 10% из-за рисков с кровлей и инженерными системами.

В современных новостройках ситуация иная, продолжил эксперт:

первые этажи застройщики часто отдают под магазины и офисы, а если там остаются жилые помещения, они стоят на 10% дешевле стандарта;

верхние уровни становятся символом престижа — пентхаусы с высокими потолками, террасами и панорамными видами продаются с наценкой до 15% и выше.

Новые строительные технологии с техническим этажом под крышей снижают страхи перед авариями, резюмировал Бондарь, а живописный вид выводит последний этаж в лидеры по привлекательности. Таким образом, крайние этажи перестают быть компромиссом и превращаются в осознанный выбор с четким пониманием всех плюсов и минусов.