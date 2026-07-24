Кофе, который маскирует дефекты и убивает клетки: диетолог объяснила, какая обжарка грозит раком

Диетолог Елена Соломатина в беседе с « Абзацем » предупредила, что пережаренный кофе способен провоцировать онкологические заболевания. По ее словам, при избыточной термической обработке в зернах образуются опасные канцерогены, которые могут запустить механизм бесконтрольного деления клеток.

Специалист объяснила, что сильная обжарка часто используется производителями как технологическая уловка, позволяющая замаскировать дефекты сырья и посторонние запахи. Однако именно такая обработка превращает напиток в потенциальную угрозу. Любое повреждение клетки — будь то воспаление, отравление или воздействие канцерогенов из некачественной еды — способно сломать программу ее естественной гибели и запустить разрушительный процесс.

Помимо риска развития рака, некачественный кофе, по словам Соломатиной, может содержать опасные примеси тяжелых металлов и вызывать непредсказуемые реакции у людей с повышенной возбудимостью нервной системы.