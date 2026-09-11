Кофе против депрессии? Ученые обнаружили неожиданную связь

Китайские ученые изучили связь между употреблением безалкогольных напитков и психическим здоровьем. В метаанализ вошли данные 2 050 716 человек из 59 научных работ, проведенных в 22 странах. Результаты исследования опубликованы в журнале Depression and Anxiety («Депрессия и тревога»).

Исследователи рассмотрели кофе, чай, газированные напитки, энергетики, фруктовые напитки, холодный чай, сладкий кофе и бабл-ти — чай с молоком, сиропом и шариками тапиоки. Особое внимание уделили напиткам с высоким содержанием сахара. В стандартной порции бабл-ти может содержаться от 50 до 90 г сахара.

Согласно анализу, употребление сладких напитков было связано с повышенным риском депрессии и тревоги. Вероятность депрессивных состояний была выше на 18%, а тревожных симптомов — на 31%. Авторы связали это с высоким содержанием сахара и резкими колебаниями уровня глюкозы.

Напитки с искусственными подсластителями также были связаны с развитием депрессии. При этом убедительной связи таких напитков с тревогой исследователи не обнаружили. Значимого влияния сладких и других напитков на стресс в исследовании также не выявили.

Чай, согласно результатам работы, не повышал риск депрессии, тревоги или стресса. Кофе, напротив, был связан со снижением вероятности депрессии в среднем на 13%. Ученые предположили, что такой эффект может быть связан не только с кофеином, но и с антиоксидантами и другими активными соединениями в кофейных зернах.