Кофе, таблетки и спортзал: онколог назвал три утренние привычки, которые разрушают здоровье

Онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале призвал россиян пересмотреть утренние ритуалы, предупредив, что некоторые из них способны нанести серьезный вред организму. Под удар попали три, казалось бы, безобидных действия.

Первый пункт — кофе на пустой желудок. По словам врача, этот напиток провоцирует дополнительный всплеск кортизола, уровень которого в крови и без того повышен в утренние часы. Результатом становятся тревожность и раздражительность.

Второй опасной привычкой Ивашков назвал прием лекарств натощак, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена и аспирина. Он подчеркнул, что подобная практика резко повышает риск развития язвы желудка.

Наконец, третьим в списке оказались интенсивные утренние тренировки. По словам онколога, исследования показывают, что производительность при занятиях натощак падает на 10–20 процентов, а восстановление ухудшается. Легкая прогулка допустима, но серьезные нагрузки — нет. За час-полтора до тренировки Ивашков советует съесть что-то легкое, содержащее белок и углеводы.