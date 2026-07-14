Когда брать деликатес «про запас»: профессор спрогнозировал рекордный скачок цен на икру

Профессор Финансового университета Сергей Толкачев в беседе с «ФедералПресс» предупредил россиян о грядущем подорожании красной икры. Уже к новогоднему столу 2027 года килограмм деликатеса может обойтись в ₽8–10 тысяч. Причина — сокращение популяции лососевых на Дальнем Востоке, рост издержек и традиционный предпраздничный ажиотаж. Однако эксперт уверен: еще есть время сделать выгодные запасы, если успеть в узкий промежуток между сентябрем и ноябрем.

Главный фактор грядущего ценового скачка — снижение уловов лососевых в Дальневосточном регионе. Экономист связывает это с естественными биологическими циклами, климатическими переменами, переловом и браконьерством. Меньше рыбы — меньше икры, а значит, дефицит неизбежно толкает цены вверх. Даже продукция аквакультурных хозяйств дорожает из-за роста стоимости кормов, энергии и обслуживания производств. К этому добавляются логистические расходы: доставка из отдаленных регионов с соблюдением строгого температурного режима существенно удорожает конечный продукт.

Спрос на красную икру остается традиционно высоким, особенно перед крупными праздниками. Когда предложение не поспевает за желанием покупателей, стоимость растет. Сезонность также играет роль — основной вылов приходится на лето и осень, а вне этого периода товара на рынке становится меньше. Немаловажны и инфляционные процессы: рост цен на сырье, упаковку и рабочую силу неминуемо отражается на ценнике деликатеса.

По прогнозам Толкачева, к Новому году 2027 килограмм икры может достичь отметки ₽8–10 тысяч, а в пиковые предпраздничные дни — даже превысить эти значения. Правда, если в текущем сезоне будет удачный заход лососевых и объем вылова окажется выше ожиданий, рост может быть более сдержанным. Однако существенного падения цен ждать не приходится.

Экономист рекомендует не откладывать покупку на последний момент. Самое выгодное время для приобретения икры — конец сентября и ноябрь, сразу после завершения путины. В этот период продукт максимально свежий, а цены еще не успели подскочить под давлением декабрьского ажиотажа. За несколько дней до праздника стоимость достигает пика. Также стоит помнить: икра горбуши — самый доступный вариант, тогда как продукт из нерки или кижуча обойдется заметно дороже. Покупать деликатес лучше у проверенных дистрибьюторов или в крупных торговых сетях — это снижает риск столкнуться с подделкой или некачественным товаром.