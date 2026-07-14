Добрынин вышел на связь после сообщений об отказе ног
Teleprogramma.org: Добрынин опроверг информацию о проблемах со здоровьем
Фото: [соцсети]
Известный певец, экс-солист легендарного ВИА «Веселые ребята» Александр Добрынин вышел на связь и сам опроверг слухи о тяжелых проблемах со здоровьем, пишет Teleprogramma.org.
В последние дни интернет взбудоражила информация о том, что артиста якобы без сознания обнаружили в московской квартире. Также сообщалось об отказе ног и проблемах с сердцем. Сам Добрынин назвал все эти новости фейками и призвал поклонников не поддаваться панике.
По словам 69-летнего певца, он действительно обращался к врачам, но причиной стал обычный скачок давления после длительного авиаперелета.
«Сейчас все в порядке. Не верьте фейковым новостям про меня», — отметил Добрынин.
Он добавил, что рядом с ним всегда находится близкий человек, который заботится о нем, и поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье.
Представитель Добрынина накануне также опровергла домыслы, заявив, что артист не нуждался в экстренной госпитализации. Информация о том, что родственники вызвали скорую из-за алкогольного отравления или сердечного приступа, не имеет под собой никаких оснований.
Ранее директор экстрасенса Анатолия Кашпировского опроверг слухи о госпитализации.