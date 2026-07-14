В погоне за карьерными вершинами и финансовым благополучием мы часто забываем простую истину: работа — это лишь часть жизни, а не сама жизнь. Врач скорой помощи и известный медицинский блогер Дмитрий Молодой в интервью радио Sputnik назвал трудоголизм настоящим заболеванием, которое психиатры порой ставят в один ряд с алкоголизмом и шопоголизмом. Звучит жестко, но за этим стоит суровая реальность: когда человек превращается в машину по выполнению задач, его организм рано или поздно дает сбой, и этот сбой может оказаться фатальным.

Как распознать момент, когда пора сбавить обороты? Первые звоночки, по словам эксперта, появляются на ментальном уровне: хроническая усталость, вялость, сонливость, раздражительность. Это не просто «плохое настроение» — это сигналы SOS, которые организм посылает, умоляя о передышке. Если игнорировать их дальше, начинается «война на поражение» с собственным здоровьем, и здесь все зависит от слабого звена: у кого-то сдаст сердце — инфаркт или инсульт, у кого-то — нервы, а у кого-то проснется давно дремавший гастрит или язва. Молодой подчеркивает: многие заболевания желудочно-кишечного тракта имеют нейрогенную природу, и хронический стресс — их лучший друг.

Но самое парадоксальное, что переработки бьют не только по здоровью, но и по кошельку — причем в первую очередь работодателя. Врач ссылается на исследования, которые неумолимо доказывают: производительность труда падает, когда сотрудник работает на износ. Человек на пяти работах, без отпусков и сна, — это не герой, а антигерой, который приносит компании убытки, потому что его эффективность стремится к нулю. Он ошибается чаще, принимает хуже решения, выгорает быстрее, а деньги, потраченные на его содержание, просто улетают в трубу. Работодатель, заинтересованный в прибыли, как ни странно, тоже должен быть кровно заинтересован в отдыхе своих сотрудников, хотя немногие это осознают.

Медик резюмировал, что баланс — это не роскошь, а необходимость. Отдых не делает вас ленивым, он делает вас живым. И если вы заметили за собой, что перестали высыпаться, стали раздражительными или постоянно уставшими — может, пора остановиться, выдохнуть и напомнить себе, что в жизни есть вещи поважнее дедлайнов. Ведь здоровье, в отличие от рабочих задач, не возьмешь на аутсорсинг и не починишь по гарантии.

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