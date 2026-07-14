Argumenti.ru: землю России отдают таджикским фермерам под масличные
Argumenti.ru: фермеры из Таджикистана получат участки в Башкирии
Фото: [www.istockphoto.com/Artaxerxes Longhand]
В информационном поле все громче звучит инициатива, от которой веет холодком тревоги: наши сельхозугодья могут получить новых хозяев. Речь идет о передаче крупных земельных массивов под масличные культуры фермерам из Таджикистана. На официальном уровне это подается как укрепление дружественных связей и взаимовыгодное партнерство, но стоит копнуть глубже — и картина меняется. За красивой дипломатической упаковкой проступает риск: наши ресурсы могут уйти под иностранный контроль, а отечественные аграрии рискуют стать гостями на собственной земле. Опасный прецедент, который хочется понять до того, как он станет реальностью. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Суть предложения прозрачна до цинизма. Таджикистану, по словам главы их Минпрома Шерали Кабира, не хватает собственных площадей для выращивания масличных культур, поэтому они хотят арендовать участки в России. Сырье вырастят здесь, затем отправят на переработку к себе, а готовую продукцию — масло — уже будут продавать и зарабатывать. Глава Башкирии, говорят, уже выразил готовность выделить землю. Логика таджикской стороны понятна: получить готовую производственную базу без вложений в инфраструктуру, создать рабочие места у себя, а прибыль оставить в своей стране. Для нас же остается лишь статус сырьевого придатка, где наши почвы становятся площадкой для чужого бизнеса.
Но где в этой схеме место нашим фермерам? Где выгода для российских деревень и регионов? Рабочие места создадут для таджиков, а не для местных. Инфраструктура и логистика будут заточены под вывоз сырья, а не под развитие внутренней переработки. Конкурировать с иностранными арендаторами, получающими огромные площади на особых условиях, наши аграрии просто не смогут. Есть реальный риск, что регионы поделят между внешними игроками, чьи интересы никак не связаны с судьбой наших сел. Это уже не сотрудничество, а постепенная утрата контроля над национальным достоянием.
Итог этой истории выглядит как минимум странно. Мы строим таджикским детям школы, помогаем поднимать энергетику, принимаем миллионы гастарбайтеров, которые создают социальную напряженность и давят на рынок труда, — и все это в одностороннем порядке. А теперь нам предлагают добавить к этому списку еще и землю-кормилицу. При этом президент Рахмон на встрече с Трампом обещал инвестировать в экономику США 90 млрд долларов — фантастическая сумма для страны, чья экономика на треть держится на переводах из России. Таджикистан активно открывается Китаю, Турции, США и Британии, но землю просит почему-то у нас. Так какая же это дружба, если все выгодные контракты уходят на Запад и Восток, а Россия в этой схеме — лишь бесплатный донор ресурсов? У нас нет лишней земли. Есть только та, что кормит нас самих. И отдавать ее под чужие урожаи, когда мы и сами можем выращивать на ней что угодно, — решение, которое граничит с экономическим предательством.
Ранее певица Цыганова возмутилась помощью Таджикистану и предложила сначала накормить своих детей.