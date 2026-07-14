В информационном поле все громче звучит инициатива, от которой веет холодком тревоги: наши сельхозугодья могут получить новых хозяев. Речь идет о передаче крупных земельных массивов под масличные культуры фермерам из Таджикистана. На официальном уровне это подается как укрепление дружественных связей и взаимовыгодное партнерство, но стоит копнуть глубже — и картина меняется. За красивой дипломатической упаковкой проступает риск: наши ресурсы могут уйти под иностранный контроль, а отечественные аграрии рискуют стать гостями на собственной земле. Опасный прецедент, который хочется понять до того, как он станет реальностью. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть предложения прозрачна до цинизма. Таджикистану, по словам главы их Минпрома Шерали Кабира, не хватает собственных площадей для выращивания масличных культур, поэтому они хотят арендовать участки в России. Сырье вырастят здесь, затем отправят на переработку к себе, а готовую продукцию — масло — уже будут продавать и зарабатывать. Глава Башкирии, говорят, уже выразил готовность выделить землю. Логика таджикской стороны понятна: получить готовую производственную базу без вложений в инфраструктуру, создать рабочие места у себя, а прибыль оставить в своей стране. Для нас же остается лишь статус сырьевого придатка, где наши почвы становятся площадкой для чужого бизнеса.

Но где в этой схеме место нашим фермерам? Где выгода для российских деревень и регионов? Рабочие места создадут для таджиков, а не для местных. Инфраструктура и логистика будут заточены под вывоз сырья, а не под развитие внутренней переработки. Конкурировать с иностранными арендаторами, получающими огромные площади на особых условиях, наши аграрии просто не смогут. Есть реальный риск, что регионы поделят между внешними игроками, чьи интересы никак не связаны с судьбой наших сел. Это уже не сотрудничество, а постепенная утрата контроля над национальным достоянием.

Итог этой истории выглядит как минимум странно. Мы строим таджикским детям школы, помогаем поднимать энергетику, принимаем миллионы гастарбайтеров, которые создают социальную напряженность и давят на рынок труда, — и все это в одностороннем порядке. А теперь нам предлагают добавить к этому списку еще и землю-кормилицу. При этом президент Рахмон на встрече с Трампом обещал инвестировать в экономику США 90 млрд долларов — фантастическая сумма для страны, чья экономика на треть держится на переводах из России. Таджикистан активно открывается Китаю, Турции, США и Британии, но землю просит почему-то у нас. Так какая же это дружба, если все выгодные контракты уходят на Запад и Восток, а Россия в этой схеме — лишь бесплатный донор ресурсов? У нас нет лишней земли. Есть только та, что кормит нас самих. И отдавать ее под чужие урожаи, когда мы и сами можем выращивать на ней что угодно, — решение, которое граничит с экономическим предательством.

Ранее певица Цыганова возмутилась помощью Таджикистану и предложила сначала накормить своих детей.