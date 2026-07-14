Покупка квартиры в доме, построенном по программе реновации и выставленном на торги, — это не рядовое приобретение, а сделка со своей спецификой и скрытыми нюансами. Возможность купить жилье у города выглядит заманчиво, но, как предупреждает в беседе с радио Sputnik риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, здесь важно не упустить детали, которые могут превратить выгодное вложение в головную боль. Главное правило, которое стоит запомнить с самого начала: продавцом должна выступать исключительно официальная структура — город в лице ГБУ или уполномоченная организация, но никак не посторонние лица, предлагающие сомнительные варианты.

Прежде чем загораться идеей участия в аукционе, стоит разобраться, почему вообще квартира оказалась на торгах. По словам Перескоковой, вариантов несколько: это могут быть непроданные после переселения метры, увеличенные площади, за которые переселенцы не доплатили, или коммерческие квартиры, изначально предназначенные для свободной продажи. Во всех этих случаях юридические риски минимальны. Однако нужно обязательно проверить основания возникновения права собственности, отсутствие обременений, арестов и судебных споров — формальности, которые могут всплыть в самый неподходящий момент.

Еще один важнейший аспект — техническое состояние. Дома по реновации, как правило, находятся на гарантии, но это не значит, что можно расслабляться. Эксперт советует обратить пристальное внимание на качество отделки, работу окон и дверей, вентиляцию, состояние инженерных систем и, конечно, отсутствие протечек и трещин. Ведь гарантия — это хорошо, но жить в квартире, где с первого дня течет батарея или не закрывается дверь, согласитесь, некомфортно. Если дом уже заселен, не поленитесь пообщаться с соседями и узнать, как работает управляющая компания, нет ли нареканий на лифты, отопление и другие системы.

Ну и, наконец, если покупка происходит через электронный аукцион, внимательно изучите его условия: размер обеспечительного платежа, сроки оплаты, порядок подписания договора и ответственность за отказ от сделки после победы. Это не бюрократические формальности, а ваша безопасность. Впрочем, у этой истории есть и хорошая новость: по словам Перескоковой, квартиры, реализуемые городом через официальные торги, считаются одними из самых чистых объектов на первичном рынке. Итог же прост: если вы покупаете жилье у города — делайте акцент на техническую проверку и условия аукциона, а вот если квартира продается частным лицом, получившим ее по реновации, — без полноценной юридической проверки истории переходов права, зарегистрированных лиц и долгов продавца не обойтись. В остальном — удачной сделки и никаких сюрпризов.

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