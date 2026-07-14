Дешевые туры в 2026-м тоже есть: куда улететь с бюджетом до ₽100 тыс.

Отдохнуть на море с бюджетом до ₽100 тыс. все еще можно в 2026 году, хотя выбор направлений и отелей будет ограничен. Куда можно слетать достаточно экономно и с чем придется мириться в таком отпуске, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала турагент Евгения Журавлева.

Внутри страны популярным морским направлением по-прежнему остается Сочи. С бюджетом до ₽100 тыс. на российском юге можно отдохнуть 5-7 дней в гостевых домах без питания или только с завтраками. Похожие варианты в аналогичном ценовом диапазоне предлагает соседняя Абхазия, отметила Журавлева.

«Нужно понимать, что это не отели четырех или пяти звезд, а трехзвездочные гостевые дома. Но в силу недолгого перелета — это вполне неплохие варианты для отдыха. Также необходимо учитывать, что самолеты в любом случае долетают до Сочи, а уже оттуда трансфер забирает туристов в Абхазию», — подчеркнула эксперт.

На Средиземноморское побережье, а именно в Турцию, также можно улететь до ₽100 тыс. на 5-6 дней. Любители коралловых рифов могут отправиться на Красное море в Египет на такой же срок.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«В Турции и Египте в бюджете до ₽100 тыс. можно заселиться в трехзвездочный отель без разнообразия в питании и с определенными недостатками: например, удаленность от моря или нелучший общественный пляж, а не собственный при отеле. Если даты вылета стоят на ближайшее время, нужно понимать, что это отели низкого уровня, от которых не нужно ожидать многого», — добавила турагент.

Недорогие варианты отдыха можно найти в ОАЭ. Как пояснила Журавлева, лето в Арабских Эмиратах считается низким сезоном в связи с жарой. Если жара не пугает, можно рассмотреть это направление, потому что таких низких цен в течение года уже не будет, подчеркнула специалист. Ранее МИД РФ отменил рекомендации для российских граждан отказаться от поездок в страны Персидского залива.

«Рассмотреть отдых в бюджете до ₽100 тыс. на 5-6 ночей с завтраками в простых отелях можно также в Грузии. Однако в таком ценовом диапазоне не так много вариантов для размещения с ближайшими датами вылета», — рассказала эксперт.

Перед планированием отпуска важно понимать, что в бюджете до ₽100 тыс. можно найти не так много туров и в чем-то придется себя ограничивать. Однако отдохнуть относительно недорого все еще можно в 2026 году, значительно сэкономить поможет покупка «горящего тура», если хочется просто попасть к морю, закрывая глаза на недостатки.