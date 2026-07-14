Лето — время, когда природа щедро одаривает нас витаминным богатством, и диетологи в один голос твердят: сезонные ягоды — это настоящий эликсир здоровья, кладезь клетчатки и микроэлементов. Но у этой медали есть обратная сторона: нежный продукт капризен и быстро теряет свежесть, превращаясь из лакомства в повод для расстройства. Как сохранить этот драгоценный дар подольше и не дать ему пропасть зря, в интервью радио Sputnik подробно рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова.

Главное правило, которое эксперт ставит во главу угла, звучит парадоксально для многих: ягоды нельзя мыть заранее. Избыточная влага — главный враг срока хранения, она создает идеальную среду для развития плесени и бактерий. Перед отправкой в холодильник необходимо тщательно перебрать урожай, безжалостно удалив все подозрительные экземпляры, и переложить отборные ягоды в сухой контейнер. А для максимального эффекта Разаренова советует постелить на дно бумажное полотенце или чистую марлевую ткань — они впитают конденсат и не дадут влаге застаиваться. И только непосредственно перед тем, как полакомиться, ягоды можно и нужно мыть, но с умом.

Техника мытья тоже требует деликатного подхода. Эксперт рекомендует замачивать ягоды в воде, добавив немного соды, — это помогает удалить мелкие частицы почвы и загрязнения, особенно актуально для клубники с ее характерной бугристой поверхностью. Однако с малиной такой номер не пройдет: ее нежная структура не выдерживает длительного замачивания, и ягода просто расползется. Для малины — только быстрое ополаскивание под проточной водой, и никаких ванн. Этот нюанс важен, ведь от правильной подготовки напрямую зависит, сколько дней ваш урожай пролежит в холодильнике.

И здесь вступает в силу закон разных сроков. Самые капризные — малина и ежевика, их век короток: один-три дня, не больше. Более стойкая клубника, черника и смородина способны выдержать до недели при должных условиях. Но что делать, если урожай большой, а съесть все сразу невозможно? Ответ прост: заморозка. Современные технологии быстрой заморозки позволяют сохранить львиную долю полезных веществ — клетчатку, полифенолы и минералы, хотя витамин С, конечно, частично теряется. Итогом становится круглогодичный доступ к ценному продукту, который поддержит организм не только в сезон, но и в холодные месяцы, когда свежих ягод уже нет и в помине. Главное — запомнить эти нехитрые правила, и тогда летнее витаминное изобилие останется с вами надолго.

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