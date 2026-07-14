Июль в Московской области угодил в лапы циклона «Бернадетт» — ливни, грозы и холодный ветер превратили лето в осень. Пока синоптики лишь фиксируют рекорды непогоды, корреспондент REGIONS нашел нестандартный ход и привлек к делу мага и волшебника Ивана Кулебякина. Чародей провел энергетический ритуал, чтобы прогнать сырость и вернуть солнце.

Действо развернулось ровно в полдень 14 июля, когда, по убеждению Кулебякина, солнечная энергия наиболее активна. Волшебник использовал старинный «заговор на солнце» — метод, который, по его заверению, еще ни разу не подводил. Ритуал должен был направить мощный энергетический импульс на регион и разогнать затянувшуюся серость.

Маг успокоил жителей: оставшаяся часть лета будет жаркой и сухой. Солнце появится в ближайшие дни, а если дожди и случатся, то только по вечерам или ночам, когда они не помешают прогулкам и отдыху.

«Я вижу, как люди устали от этой бесконечной серости, депрессивного неба и сырости. Но не переживайте — я уже обо всем позаботился и направил мощный энергетический посыл. Вся оставшаяся часть лета будет по-настоящему жаркой и сухой. Солнце вернется в регион в ближайшие дни, а если дожди и будут проливаться, то исключительно по вечерам или ночью, когда они никому не помешают отдыхать и гулять», — пообещал Кулебякин.

Примечательно, что народный целитель принципиально игнорирует официальные прогнозы Гидрометцентра и метеорадары, полагаясь исключительно на интуицию и природные силы.

Теперь жителям Подмосковья остается только ждать. Совсем скоро станет понятно, кто дал более точный прогноз — метеорологическая наука или местная магия.