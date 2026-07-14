«Никакого уголовного дела нет»: беременная от Иракли модель опровергла слухи о проблемах с полицией

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, недавно заявившая о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, дала официальный ответ интернет-журналу Super на появившиеся в СМИ сообщения о якобы возбужденном против нее уголовном деле.

Накануне сообщалось, что девушку подозревают в мошенничестве. Утверждалось, что она накопила крупные долги, а сама оставила сына на попечение матери и уехала в Москву. Сама Лукьянова категорически опровергла все эти обвинения.

«На меня фактически никакого заявления нет. Да, это женщина, взрослая девушка, мы с ней пытались просто открыть совместный бизнес и у нас вообще что-то пошло не так. У нее, видимо, свои на этот счет мысли», — объяснила модель.

Также Екатерина опровергла информацию о том, что ее сын живет отдельно. Она заявила, что мальчик находится с ней в столице, и напомнила, что публиковала их совместные фото в личном блоге.

Ранее певец Ираклий Пирцхалава поделился счастливыми кадрами, на которых танцует с бывшей женой.