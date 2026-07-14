Второй фронт в Черниговской области: военэксперт оценил шансы его открытия

В последние дни в информационном поле все чаще звучат рассуждения о возможном открытии Россией второго фронта в Черниговской области. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik не стал категорически отрицать такой вариант, но сразу же охладил пыл горячих голов, указав на ключевые препятствия, которые делают этот сценарий крайне сложным для реализации. Теоретически идея не лишена логики, но на практике упирается в суровую реальность, которую не обойти даже самым решительным планам.

По словам эксперта, у гипотетической активности в этом направлении есть две основные цели. Во-первых, создание так называемой «зоны безопасности» — буферной территории, которая позволила бы отодвинуть украинские средства поражения от российских приграничных районов и снизить интенсивность обстрелов мирных сел и городов. Во-вторых, это попытка заставить противника растянуть свои и без того ограниченные резервы, вынуждая его распылять силы сразу на нескольких направлениях, что ослабило бы его оборону на других участках фронта. С военной точки зрения цели понятны и оправданны.

Однако дальше теории начинаются проблемы. Рожин подчеркивает, что север Черниговской области — это не подарок для наступающего: сложный, пересеченный ландшафт с густой сетью рек, болот и лесов, дополненный плотными минными полями, делает этот регион крайне неудобным для маневров крупными механизированными соединениями. Логистика там превращается в головную боль, а снабжение наступающих группировок — в настоящий квест на выживание. В таких условиях любое продвижение вперед будет стоить огромных ресурсов и времени, а успех, скорее всего, окажется крайне ограниченным.

По его оценке, открытие полноценного второго фронта в Черниговской области маловероятно. Если российская армия все же решит активизироваться в этом направлении, то речь пойдет не о широкомасштабном наступлении, а об ограниченных локальных действиях — возможно, разведывательных рейдах или точечных ударах. Главная причина — логистический тупик, который не позволяет развернуть там полноценную наступательную операцию, какой бы заманчивой ни казалась эта идея на штабных картах.

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