Снижать ставку или срок: как не остаться с открытой ипотекой в 75 лет

Порядка 20% россиян, оформивших ипотеку год назад, рискуют остаться с кредитом в 70 лет. Чтобы этого избежать, необходимо оценить собственную платежеспособность перед покупкой квартиры и стараться закрыть ипотеку заранее по определенной схеме, минимизируя переплату по процентам через накопительные счета. Как закрыть жилищный кредит до пенсии, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Каждую пятую ипотеку, оформленную во втором полугодии 2025 года, россиянам придется выплачивать на пенсии — до возраста 70-75 лет, пишут «Известия», ссылаясь на данные Банка России. Как отметила Инна Литвиненко, из расчетов следует, что основная группа заемщиков сегодня — граждане 35-45 лет, исходя из максимального срока выдачи ипотеки на 25-30 лет. Чтобы не оставаться с долгом на пенсии, экономист посоветовала грамотно оценить риски еще на этапе покупки жилья.

«Перед оформлением ипотеки необходимо спланировать свою трудовую деятельность и рассчитать до какого возраста, исходя из семейного положения, региона, максимального трудового стажа по профессии и зарплатных ожиданий, сохранится возможность работать и выплачивать кредит, стараясь закрыть его за 5-10 лет до выхода на пенсию. Например, если человек планирует завершить трудовую деятельность в 65 лет, значит, до 55-60 лет ему нужно закрыть кредит на недвижимость», — пояснила Литвиненко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Чтобы не остаться с ипотекой на пенсии, экономист рекомендовала вносить фиксированный ежемесячный платеж, а 10-30% семейного бюджета откладывать на досрочное погашение. По ее словам, сегодня — пока банки предлагают ставки по вкладам от 10 до 14% — логичнее аккумулировать определенную сумму, и после единоразово отправить ее на погашение кредита. При этом лучшим решением будет не открывать депозитный вклад с ограничениями на снятия и пополнения, а отправлять деньги на накопительный счет с возможностью вывода средств в любой момент.

«Это самый простой и безболезненный инструмент — как повышать доход и минимизировать процентную разницу за ипотеку. Если человек ориентируется в финансовых инструментах, в валютных ожиданиях, то можно вложиться и в такого рода инструменты. Когда ипотечная ставка станет более приемлемой — до 10%, можно произвести процедуру рефинансирования и перейти на более низкую ставку, тогда можно будет постоянно отправлять большую сумму на досрочное погашение, не накапливая ее», — добавила эксперт.

При досрочном погашении ипотеки следует выбрать грамотную стратегию: уменьшать срок кредитования, а не понижать ставку. Как отметила Литвиненко, это выгоднее с точки зрения возраста заемщика, чтобы квартира полностью перешла во владение собственника до пенсии.

В России также продолжается обсуждение повышение возраста молодежи до 40 лет, но для граждан 25-30 лет это может стать опасным сигналом. Как считают эксперты, повышение возраста молодежи усилит конкуренцию на льготную покупку жилья.