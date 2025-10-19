Когда лучше планировать отпуск в 2026 году для максимальной выгоды

В 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Самым коротким по числу рабочих дней станет январь — трудиться придется только 15 дней, а на работу граждане выйдут 12 января.

Бессараб подчеркнула, что при добавлении к выходным стандартного 28-дневного отпуска общее число рабочих дней превысит количество дней отдыха лишь на 101. Депутат напомнила работодателям о необходимости утвердить графики отпусков не позднее чем за две недели до конца 2025 года.

Кроме того, парламентарий посоветовала планировать отпуск в периоды, когда заработок за предшествующие месяцы был выше, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дохода за последние 12 месяцев. Она также отметила, что женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, могут выбрать для расчета отпускных более выгодный период, если это увеличит выплаты.

